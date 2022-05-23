Весільна церемонія відбулася в Італії.

Американська світська левиця Кортні Кардашьян вийшла заміж за музиканта Тревіса Баркера. Подружжя вже оприлюднило фото з розкішної церемонії в соціальній мережі Instagram.

Відомо, що Тревіс зробив пропозицію своїй коханій ще в минулому році, але тільки зараз вони зважилися зіграти весілля в Італії.

Кортні з'явилася перед своїм нареченим в білій міні-сукні з глибоким декольте і пишною фатою. А Баркер зустрічав її в чорному смокінгу, під який одягнув білу сорочку і метелика.

Крім того, 43-річна зірка вирішила змінити своє знамените прізвище Кардашьян на прізвище свого чоловіка. Тепер вона теж Баркер.

Відзначимо, під вінець Кортні вела мама Кріс Дженнер. Серед гостей були її сестри і навіть Меган Фокс зі своїм бойфрендом.

Нагадаємо, з 2006 по 2015 рік Кортні перебувала в цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком. У Кортні і Скотта є троє дітей. Через півроку після народження третьої дитини пара розлучилася. З січня 2021 року зустрічалася з барабанщиком групи Blink-182 Тревісом Баркером. Зараз вони одружилися.

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