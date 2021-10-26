Іванна лежить в лікарні на збереженні вагітності.

Наречена переможця вокального шоу "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна - вже вшосте за період вагітності потрапила до лікарні.

Дівчина розповіла, що кілька днів тому у неї дуже сильно заболів живіт. Потім їй стало трохи краще, але пізніше біль знову посилився. Тому дівчину поклали в лікарню на збереження. Зараз у дівчини 31 тиждень.

Так, Іванна лежить під крапельницями. За її словами, краще б їй зробили десять тисяч уколів, ніж ставили крапельниці. Також дівчина додала, що зараз їй набагато легше і вона готова вже бігати.

Нагадаємо, раніше Іванна знепритомніла через низький тиск. Тоді дівчину теж поклали в лікарню.

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Навесні 2021 року Роман освідчився своїй дівчині Іванні через рік стосунків. Закохані живуть разом у квартирі, яку Роман отримав за перемогу на шоу "Голос країни".

Пізніше вони повідомили про майбутнє поповнення в родині. У пари народиться дочка.

"У нас буде найкраща донечка в світі", - сказав співак.

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Автор: Діана Могилєвич