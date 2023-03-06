6 березня батько Святослава Вакарчука Іван міг би відсвяткувати 76-річчя, але він пішов з життя раніше.

Український музикант Святослав Вакарчук, який після початку повномасштабного вторгнення регулярно буває на фронті і допомагає армії, поділився фотографією, зробленою на тлі руїн житлового будинку в Донецькій області.

6 березня для Святослава - особливий день. У цей день його батькові могло б виповнитися 76 років, але чоловік раніше пішов з життя.

Іван Вакарчук був героєм України, а також обіймав посаду міністра освіти України. Ось що Святослав сказав у цей пам'ятний день:

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"У цей день був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: "Якщо можеш чимось не займатися - не займайся. Роби тільки те, чого не можеш не робити". Саме тому зараз, тут, на Донбасі. З нашими захисниками і захисницями. Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До перемоги".

Відзначимо, крім фронтової роботи Святослав Вакарчук нерідко виїжджає за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах. Наприклад, нещодавно він виступив у Лондоні. Захід було організовано за допомогою відомого благодійного фонду Crown Agents International Development.

Концерт був організований з метою зібрати кошти для українських лікарень, які постраждали від війни. Вийшло це дуже успішно - Вакарчук заявив, що він з командою зібрав 3.3 мільйона фунтів - близько 147 мільйонів гривень.

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