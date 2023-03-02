Артист вже не вперше влаштовує благодійні заходи для підтримки батьківщини.

Святослав Вакарчук, який після початку повномасштабної війни активно допомагає армії, дав концерт у Лондоні. Під час заходу музиканту та його команді вдалося зібрати кругленьку суму на відновлення постраждалих через бойові дії лікарень. Також кошти спрямують на покупку медичного обладнання. Про це Святослав написав у своєму Instagram-блозі.

Варто відзначити, що захід відбувся в залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі. Співорганізатором виступу стала одна з найбільших благодійних організацій світу - Crown Agents International Development.

"Під час "А Night for Ukraine" в Лондоні я розповідав про те, що сам бачив, відчув і чув За останній рік на фронті, в шелтерах і госпіталях. Співав різне: і пісні "Океану Ельзи", і щось нове, і навіть українські народні. Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і щоразу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку і потребуємо її ще, щоб разом і далі продовжувати боротьбу до перемоги", - поділився враженнями після концерту Святослав Вакарчук.

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Вакарчук повідомив, що для українських лікарень йому вдалося зібрати понад 3.3 мільйона фунтів - близько 147 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Вакарчук розповів, яких росіян не можна вважати ворогами.

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