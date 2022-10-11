Український артист, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виконав пісню "Місто Марії" на скляному мосту в Києві.
Музикант не побоявся влаштувати там імпровізований виступ після атаки російської армії.
"Сьогодні цей міст вистояв чергову рашистську атаку, як вистояла і вистоїть завжди Україна... Конструкції цього моста зроблені зі сталі, яка вироблялася на знаменитій "Азовсталі", так що до речі зараз буде звучати ця пісня", – сказав Вакарчук.
Зазначимо, пісня "Місто Марії" присвячена багатостраждальному Маріуполю і захисникам міста.
Також Вакарчук зазначив, що ніхто і ніколи не зруйнує міст між серцями і душами українців.
Атака по Україні 10 жовтня
Вчора, 10 жовтня, окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Росія випустила понад 80 ракет, одна з яких влучила у скляний пішохідно-велосипедний міст у Києві. Момент вибуху потрапив на відео.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 12 людей загинули в результаті терористичної атаки РФ. Понад 80 поранені або травмовані.