10 жовтня окупанти обстріляли міст, але він вистояв.

Український артист, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виконав пісню "Місто Марії" на скляному мосту в Києві.

Музикант не побоявся влаштувати там імпровізований виступ після атаки російської армії.

"Сьогодні цей міст вистояв чергову рашистську атаку, як вистояла і вистоїть завжди Україна... Конструкції цього моста зроблені зі сталі, яка вироблялася на знаменитій "Азовсталі", так що до речі зараз буде звучати ця пісня", – сказав Вакарчук.

Зазначимо, пісня "Місто Марії" присвячена багатостраждальному Маріуполю і захисникам міста.

Також Вакарчук зазначив, що ніхто і ніколи не зруйнує міст між серцями і душами українців.

Атака по Україні 10 жовтня

Вчора, 10 жовтня, окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Росія випустила понад 80 ракет, одна з яких влучила у скляний пішохідно-велосипедний міст у Києві. Момент вибуху потрапив на відео.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 12 людей загинули в результаті терористичної атаки РФ. Понад 80 поранені або травмовані.

Вас також можуть зацікавити новини: