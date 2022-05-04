Музиканти, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, змінили рід діяльності, знайшли про що поговорити.

Український музикант Святослав Вакарчук захопився своїм колегою Колею Сергою. Обидва артисти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну змінили рід діяльності і стали на захист своєї країни.

Спільне фото з Сергою лідер групи "Океан Ельзи" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Коля - для мене людина-відкриття! Справжній одесит з великим українським серцем! До речі, вчора весь вечір обговорювали квантову механіку. Українською мовою, звичайно", - підписав Вакарчук.

Зазначимо, раніше Коля Серга зізнався, чи готовий він стріляти в супротивника.

Також УНІАН писав, що Вакарчук зняв новий кліп на пісню "Обійми" в зруйнованому Харкові.

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