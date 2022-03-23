Вакарчук каже, що війна – це не політика.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записався до лав Збройних сил України, проте керівництво поки доручило зірці надихати воїнів своїми виступами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зараз співак виступає у різних містах України, щоб підтримати громадян, постраждалих від атак російських військ. Відвідав Харків, Київ, Львів, Одесу.

Наразі Вакарчук уже лейтенант ЗСУ.

"Щойно я опинився у Львові, я пішов до військкомату і записався в армію. Тепер я лейтенант ЗСУ. Відряджений до львівської-цивільної адміністрації", - розповів музикант журналістам.

Львівська ВЦА дала зірці відрядження – їздити по Україні та надихати людей.

"Тому я на своєму місці, а якщо потрібно – то буду захищати країну зі зброєю в руках", - заявив він.

Вакарчук каже, що війна – це не політика: "У війні – тільки два кольори: чорний і білий. І або ти на білій стороні, і ти захищаєш свою державу, і тоді ти робиш все для цієї перемоги. І кладеш на вівтар перемоги свою відомість, свої знання, свої можливості, свої спортивні здобутки. І так далі. Або ти на "чорній" стороні. І будь-хто, хто не допомагає, а каже: я тут ні при чому, - він допомагає ворогу".

Він додав, що росіяни, які підтримували Україну, всі ці роки мовчали про злочини Кремля. Тепер вони розплачуються тим, що самі вимушені покидати Росію.

"З тими людьми, які справді відчувають і переживають, дуже важка ситуація. Вони втратили момент, коли могли впливати на ситуацію, коли їхнє слово було щось варте. Коли я просив їх говорити у 2015-му – вони мовчали. Казали, що їм ще жити в цій країні, а закінчилося тим, що вони виїхали з цієї країни і невідомо чи повернуться", - зауважив музикант.

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