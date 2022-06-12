Куди міг зникнути Олег Винник?

З початку повномасштабної війни про українського артиста Олега Винника нічого не чути. Шанувальники неодноразово задавали йому питання про його місце знаходження, але він вважає за краще відмовчуватися.

Майже за 4 місяці війни Винник лише кілька разів публікував пости в Instagram, але так і не спілкувався з шанувальниками в сторіз.

Соліст групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин припустив, що Олег Винник зараз може перебувати в Німеччині, де він, до речі, і починав свою кар'єру як оперний співак.

"Не знаю, де він. Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці запитували, де ж Олег Винник. Можливо, в Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю", - сказав Харчишин в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, раніше таролог пояснила, куди і чому пропав Олег Винник

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