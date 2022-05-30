Шанувальники неодноразово запитували у Винника, куди він запропастився.

Ось уже три місяці український артист Олег Винник мовчить про війну в Україні. Більш того, він раптово зник з радарів. Шанувальники в подиві від його вчинку і часто запитують в коментарях під його постами, куди ж він запропастився.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна у своїй передачі "Дорослі дівчатка" торкнулися цієї теми.

Так, Оля сказала, що під час війни залишилася без грошей, оскільки напередодні витратила їх на ремонт і на творчість. Вона розповіла, що велику суму грошей вклала в кліп, який вони знімали разом з Олегом Винником.

Єфросиніна уточнила, що зараз Олега Винника ніде не чути і не видно. Полякова погодилася з цим, але далі вони не стали розвивати цю тему.

Зазначимо, за три місяці війни в Україні Олег Винник так і не висловив свою позицію з цього приводу. У своїх соцмережах він публікує поодинокі пости, але не називає Росію - агресором, а війну - війною.

"Цікаво, чому ви, як публічна особа не висловлюєте своєї думки щодо війни?", "Дуже потрібна підтримка Україні з вашого боку! Як артист, виступайте і донесіть до ще більшої кількості людей правду, яку не всі розуміють і знають", "А сам в Німеччині сидиш? Твої брати по шоу-бізнесу воюють вже", - пишуть шанувальники в коментарях.

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