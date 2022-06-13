Син звинуватив музиканта в тому, що через нього його перевели в штаб.

Український музикант, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин згадав, як одного разу посварився зі своїм 25-річний сином, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє "24 канал".

Харчишин розповів, що коли активні бойові дії закінчилися на півночі України, його сина перевели в штаб. При цьому Дмитро сприйняв таку новину в багнети, оскільки подумав, що зірковий батько "підмазав" його командуванню.

"Я йому сказав: "Не знаю твого командування, не знаю, в якому ти батальйоні і де служиш. Знаю тільки, що ти там і все. Повір мені, я нічого не робив для того, щоб ти опинився в штабі". Ми з ним трохи посварилися, але потім він зрозумів, що я до цього не причетний", - розповів артист.

Варто відзначити, що у Харчишина є ще два сини, які зараз знаходяться за кордоном.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин припустив, куди зник Олег Винник.

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