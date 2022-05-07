Музикант зазначив, що Примадонна не дала конкретної відповіді на його прохання.

Український музикант і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин поділився, що після 24 лютого спілкувався з російською зіркою Аллою Пугачовою. Він просив її виступити проти війни в Україні. Про це Харчишин розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Валерій уточнив, що відповіді на звернення від Алли Борисівни не надійшло. Однак за виступами Максима Галкіна на публіці Харчишин зрозумів, що Пугачова почула його посил.

"Я звернувся до Алли Борисівни, з якою знайомий. Від неї нехай і не було якогось конкретного звернення, але від Галкіна ми це бачимо. І те, що він зараз робить, має вплинути на ту частину росіян, яка з головою", - прокоментував Валерій Харчишин.

Нагадаємо, Єфросиніна поділилася подробицями розмови з Галкіним. Телеведуча розповіла, що вдячна Максиму Галкіну за його позицію, за яку в Росії проти Галкіна вже готують кримінальну справу.

Також УНІАН писав, що розкішний особняк Галкіна і Пугачової в Росії виставлений на продаж.

Вас також можуть зацікавити новини: