Він запросив 150 тисяч доларів за виступ на концерті.

Російський музикант Валерій Леонтьєв, який вже близько 20 років живе в США, готовий повернутися на батьківщину за велику суму грошей. За даними росЗМІ, артист запросив 150 тисяч доларів за виступ на концерті.

Відзначається, що головною умовою приїзду Леонтьєва в Росію є передоплата в розмірі 50% гонорару. Також йому повинні надати особистий Mercedes-benz, носильників багажу, віскі Macallan з м'ясною нарізкою і добові 300 доларів.

Крім того, музиканту потрібен люксовий номер в готелі з заклеєними чорними пакетами вікнами. А його костюмери повинні жити по сусідству.

Відео дня

Варто відзначити, що раніше Валерія Леонтьєва запрошували на російський фестиваль "Пісня року", проте тоді він відмовився приїжджати.

Представники артиста говорили, що він хоче взяти паузу у творчій кар'єрі. До того ж подейкують, що він переніс кілька операцій на ногах.

Позиція Валерія Леонтьєва щодо війни в Україні

РосЗМІ повідомляли, що артист на початку повномасштабного російського вторгнення перебував у країні-агресорі, проте незабаром він таємно залишив Росію.

Про війну він мовчить. Останній його пост в соцмережах датований 20 лютого. Тоді він привітав свого друга з днем народження. Більше Леонтьєв нічого не постив.

Вас також можуть зацікавити новини: