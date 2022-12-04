Валерій Леонтьєв відмовився виступати на російській премії.

Російський співак Валерій Леонтьєв з 1981 року жодного разу не пропустив премію "Пісня року", проте цього року його не виявилося серед знаменитостей, які відвідали захід.

Раніше на "Пісні року" завжди миготіли Валерій Меладзе, Софія Ротару, Валерій Леонтьєв. І якщо перші двоє артистів в цьому році не взяли участь в шоу через засудження війни в Україні, то Леонтьєву, здається, просто набридло жити на дві країни, бо він вже давно оселився в США.

РосЗМІ повідомляють, що артиста таки покликали на нагородження премією, проте він відмовився від участі.

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"Довгі роки епатажний "казанова" жив фактично на дві країни, продовжуючи активно заробляти в Росії. Тепер же свої хіти він буде співати, по всій видимості, тільки для дружини. На офіційному сайті немає жодної актуальної дати концертів співака в Росії або за кордоном. А заплановані виступи скасовано", - повідомляє eg.ru.

Журналісти неодноразово цікавилися у директора Леонтьєва щодо планів артиста. Відповідь завжди була одна - він хоче взяти паузу у творчій кар'єрі. До того ж в мережі ходять чутки, що у співака проблеми зі здоров'ям. Подейкують, що він переніс кілька операцій на ногах.

Нагадаємо, українка Anna Asti продалася за премію "Дует року" з Кіркоровим.

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