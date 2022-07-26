Тетяна Кравченко назвала Кошмал, яка підтримує Україну, підлою.

Актриса родом з Донецька Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в популярному серіалі "Свати", в негативному ключі висловилася про свою колегу Анну Кошмал, яка висловлює свою антивоєнну позицію і підтримує Україну.

Так, Кошмал заявила, що більше не хоче зніматися в одному серіалі з акторами, що підтримують російську агресію. На це відреагувала і її серіальна бабуся.

"Чекати подяки від цієї артистки - нерозумно, а бути їй невдячною – підло. Коли вона захворіла, вся знімальна група переживала за неї. Федя вночі повіз у швидку! Яка ж вона підла", - сказала Кравченко.

Крім того, Федір Добронравов, якого згадала Кравченко, також підтримує війну в Україні. Більше того, він відвідував поранених окупантів у лікарнях. Там він бажав загарбникам якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, раніше актриса серіалу "Свати" Інна Корольова підтримала війну в Україні і заявила, що актриса Анна Кошмал, яка виступає проти кровопролиття в нашій країні і геноциду українського народу, "не пам'ятає добра".

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