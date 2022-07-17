Дівчині поставили крапельницю з вітаміном С.

Українська актриса Анна Кошмал в інста-сторіз показала, як лежить під крапельницею.

"Важкий для всіх нас ранок. Спасибі за турботу і за те, що завжди готові прийняти і поставити на ноги", - написала Кошмал.

Шанувальники відразу ж висловили свою стурбованість і почали розпитувати, що сталося. А в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що дівчина і зовсім потрапила в лікарню.

Актриса поспішила відповісти, що в лікарню вона не потрапляла. Вона приїхала в центр косметології, де їй поставили крапельницю з вітаміном С для поліпшення її стану.

"Зі мною все ок. Ні в одну лікарню я не потрапляла. У центрі косметології мені ставили крапельницю з вітаміном С для поліпшення самопочуття. Ніякої драми", - написала пізніше Анна.

Нагадаємо, раніше головна героїня "Сватів" Анна Кошмал відмовилася зніматися в продовженні серіалу.

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