Дівчину здивувала реакція мережі на її відверте відео.

Дочка співачки Олі Полякової знову вступилася в сутичку з хейтерами і "яжматерями", які засуджують її відверті відео і фото. Маша Полякова заявила, що авторам негативних коментарів варто "підлікуватися".

На своїй сторінці в Instagram дочка співачки гнівно звернулася до "яжматерей" і написала кілька матюків.

Так, користувачів обурило відео, на якому Маша Полякова станцювала в джинсах і бюстгальтері. 16-річна дочка співачки кривлялася на камеру і демонструвала свою фігуру, показуючи язика. Цей жест сильно розлютив коментаторів, через що дівчина вирішила звернутися до хейтерів з новим "посланням".

Читайте такожДонька Полякової оскандалилася непристойним жестом для "40-річних жінок""Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і потримала дівчат так подумайте або пройдіть повз якщо вам не подобається. Але ні, люди примудряються висмоктати з пальця якусь маячню. Перепрошую за слова (нецензурна лексика) , ви його (язика) тільки в порно бачили, тоді вам лікуватися треба. Просто любіть себе і тоді вас полюблять інші", - написала Маша Полякова.

Дочка співачки нерідко отримує критику від користувачів і завжди намагається дати хейтерам відсіч. Однак зараз Маша Полякова стала все агресивніше реагувати на негативні коментарі. Дівчина показує непристойні жести, використовує нецензурну лексику і всіма силами намагається втихомирити обурених фанатів своєї матері.

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Автор: Поліна Кузенко