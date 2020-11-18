Василиса Фролова стане мамою в перший раз.

Відома українська теле - і радіоведуча Василина Фролова скоро стане мамою в перший раз.

Про це повідомляє ELLE.

Фролова розповіла, що з настанням вагітності її життя змінилося:

"Просто помічаю, що світ мені почав посміхатися. Люди посміхаються мені частіше, а з іншого боку розумію, що напевно, вони віддзеркалюють мене. Стан дійсно чарівний", - поділилася майбутня мама.

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А ще вона розповіла про зміни смакових уподобань, які поширені серед вагітних:

"Спочатку я тиждень об'їдалася оселедцем, потім мені терміново вночі знадобився манговий шейк, і я поїхала за ним в цілодобовий супермаркет, тому що не могла заснути! Потім був період об'їдання квашеною капустою, потім різко мені так захотілося бананів (ніколи взагалі їх не любила), що я зупинилася у ларька і одним махом з'їла чотири штуки! Навіть моя собака дивилася на мене з подивом", - розповіла Фролова.

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Автор: УНІАН