Таку думку латиська співачка озвучила в інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак.

Латиська співачка Лайма Вайкуле в інтерв'ю Ксенії Собчак заявила, що була б щаслива, якби наступним президентом Росії став Максим Галкін. Вона додала, що неодмінно голосувала б за гумориста і свого близького друга.

Вайкуле уточнила, що український президент Володимир Зеленський, який до своєї політичної кар'єри домігся неймовірних висот в шоу-бізнесі, показав хороший приклад своєму російському колезі:

"Ще, може бути, Максим буде президентом. А може Алла буде? Ось це було б диво! Я б голосувала за Галкіна, і, думаю, росіяни б голосували. Зеленський показав, як можна. Росіяни, подумайте. Максим - не політик, але з нього б вийшов ідеальний президент. Тому що в ньому є все людське".

Лайма Вайкуле зізналася, що дуже близько спілкується з Максом Галкіним і Аллою Пугачовою. Їхня дружба почалася задовго до переїзду зіркового сімейства в Ізраїль і початку повномасштабної війни.

"Ми однаково ставимося до хорошого і до поганого. Це, в принципі, те, що об'єднує людей", - висловилася Лайма.

Латиська співачка захопилася тим, що Алла і Максим багатьом пожертвували заради того, щоб залишитися на боці правди і не втратити честь.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле після чуток про рак з'явилася без перуки.

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