Українці просять відсторонити Росію від участі в конкурсі.

Українські єврофани запустили в мережі хештег #EurovisionWithoutRussia і зажадали відсторонити учасника Євробачення 2022 від Російської Федерації від пісенного конкурсу.

"Нагадаємо, що конкурс Євробачення був створений після Другої світової війни, щоб об'єднати всі європейські країни. Тепер ми спостерігаємо, як одна з країн-учасниць вже 8 рік загрожує територіальній цілісності України. Особливо зараз. Це неприйнятно", - йдеться в пості найбільшого фан-блогу в Instagram.

Після цього поста в соціальній мережі з'явилися й інші, які публікують фоловери. Багато українців активно підтримують таку позицію.

Нагадаємо, від України на Євробачення 2022 в Турин поїде гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". При цьому на нацвідборі перемогла Аліна Паш, але після скандалу навколо її поїздки до Криму через російський кордон, дівчину дискваліфікували.

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