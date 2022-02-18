Опальна співачка, яка сама опинялася в подібній ситуації, висловилася про те, що Аліна Паш не представлятиме Україну в цьому році.

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун, - УНІАН.) їдко оцінила скандал, який виник навколо нацвідбору на Євробачення-2022. Артистка зізналася, що без всієї цієї історії "було б нудно".

На своїй сторінці в Instagram MARUV розповіла, як вона ставиться до ситуації, яка виникла навколо українського нацвідбору на пісенний конкурс.

Виявилося, співачка вважає, що в подібних ситуаціях "потрібно радіти". На думку Корсун, для цього і потрібні телешоу.

"В цілому я дивлюся на це рівно. Треба радіти тому, що є що обговорити. І є, над чим посумувати. Для цього і потрібні телешоу. Щоб викликати в вас яскраву емоцію і бурхливе обговорення в суспільстві. Без цього було б нудно", - написала MARUV.

Скандал на Нацвідборі на Євробачення 2022

Скандал навколо участі України на пісенному конкурсі розгорівся після перемоги Аліни Паш у нацвідборі. Громадськість звинуватила співачку в незаконному перетині окупованого Криму, що є прямим порушенням умов участі в конкурсі.

Через що Паш навіть внесли в 2019-му в базу "Миротворець". При цьому сама співачка усі звинувачення відкидала. Організатори нацвідбору після тиску суспільства зробили запит до ДПСУ з приводу відвідування Паш Криму.

15 лютого прикордонники офіційно заявили, що такий документ реперці не видавали, так що довідка була підроблена. Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу через можливу "заполітизованість".

Нагадаємо, "Суспільний мовник" прописав в умовах участі в національному відборі пісенного конкурсу табу на незаконні вояжі в окупований Крим після скандалу з MARUV.

Скандал навколо MARUV і Євробачення: що відомо

Нагадаємо, сама співачка опинялася в подібному скандалі в 2019 році. Тоді вона повинна була представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019, який проходив в Ізраїлі. Корсун перемогла на нацвідборі і спровокувала скандал - ряд політиків і громадських активістів виступили проти кандидатури виконавиці, бо вона гастролювала в Росії.

Тоді MARUV намагалася виправдатися. На своїй сторінці в Facebook вона навіть писала, що заради участі в Євробаченні готова відмовитися від запланованих гастролей у РФ. Попри це, переговори між "суспільним" і співачкою провалилися. У НСТУ зазначили, що згідно з правилами Євробачення, мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу, а ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації.

У підсумку співачка не поїхала на конкурс. Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко відзначив, що в Нацвідборі були замішані російські пропагандисти.