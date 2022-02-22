Фанати міжнародного пісенного конкурсу почують колискову від України в стилі етно хіп-хоп.

Після того, як Alina Pash припинила участь у нацвідборі на Євробачення 2022, організатори прийняли рішення, що Україну на міжнародному пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Про це музичний колектив повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Нарешті це сталося, ми разом із "Суспільним" розв'язали усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!" - йдеться у повідомленні "Калуша".

У гурті розповіли, що постійно відчувають підтримку фанатів, і глядацьке голосування на нацвідборі це довело.

"Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем", - сказали музиканти.

Нагадаємо, за результатами фіналу нацвідбору на Євробачення друге місце посів гурт Kalush Orchestra, у нього було 14 балів: 6 - від журі і 8 - від глядачів. На третьому місці опинився Wellboy з 13 балами - 7 від журі і 6 - від глядачів.

Скандал навколо переможниці нацвідбору Євробачення 2022 Аліни Паш - всі подробиці

Одразу після перемоги Alina Pash в нацвідборі на Євробачення 2022 в мережі розгорівся скандал, оскільки співачку запідозрили у незаконному відвідуванні окупованого Криму у 2015 році.

Артистка запевняла, що закону України вона не порушувала. Як доказ цих слів команда Паш надала "Суспільному" довідку. Але вона виявилася підробленою.

16 лютого прикордонники відповіли на запит Аліни Паш про поїздку до Криму, зазначивши, що не можуть надати довідку, оскільки закінчився 5-річний термін, протягом якого надається цей документ.

У той же день, 16 лютого, спочатку з'явився пост Alina Pash в Instagram, в якому вона розповіла, що знімає свою кандидатуру і не представлятиме Україну на Євробаченні 2022. Пізніше "Суспільне" заявило, що дискваліфікувало Паш, а вона погодилася.

Згідно з правилами, організатор нацвідбору має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

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