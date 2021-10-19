Український артист Дзідзьо після розлучення продовжує спілкуватися зі своєю колишньою дружиною Славією.
Про це повідомляє ТСН.
За словами артиста, вони дружать і займаються спільними справами, які у них є ще з часів їхнього шлюбу.
"Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю екс-дружиною. Так, я дзвоню їй. У нас ще дуже багато справ, які треба доопрацювати", - сказав Дзідзьо.
Також він додав, що якогось масштабного конфлікту зі Славією у них не було. Всьому виною нечесні люди, які роздули з мухи слона.
"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, тому що їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила і прокоментувала те, що не треба. Це нечесні люди", - додав співак.
Читайте також"Став зовсім іншою людиною": Олександр Еллерт кардинально змінив імідж (фото)Розлучення Дзідзьо і Славії
У квітні поточного року стало відомо, що Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися після 20 років спільного життя.
Коментуючи розлучення, Ярослава заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля".
Вас також можуть зацікавити новини: