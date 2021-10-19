Артист дружить зі своєю колишньою дружиною.

Український артист Дзідзьо після розлучення продовжує спілкуватися зі своєю колишньою дружиною Славією.

Про це повідомляє ТСН.

За словами артиста, вони дружать і займаються спільними справами, які у них є ще з часів їхнього шлюбу.

"Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю екс-дружиною. Так, я дзвоню їй. У нас ще дуже багато справ, які треба доопрацювати", - сказав Дзідзьо.

Також він додав, що якогось масштабного конфлікту зі Славією у них не було. Всьому виною нечесні люди, які роздули з мухи слона.

"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, тому що їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила і прокоментувала те, що не треба. Це нечесні люди", - додав співак.

Читайте також "Став зовсім іншою людиною": Олександр Еллерт кардинально змінив імідж (фото) Розлучення Дзідзьо і Славії

У квітні поточного року стало відомо, що Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися після 20 років спільного життя.

Коментуючи розлучення, Ярослава заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич