Співак страждав від булінгу.

Український співак MELOVIN розповів, що в шкільні роки він був жертвою булінгу. Все почалося відтоді коли він приміряв на себе образ Вєрки Сердючки.

"Я завжди розумів, що буду артистом, а це часом бісило інших. Із булінгом я стикнувся в третьому класі, коли на новорічному святі приміряв образ Вєрки Сердючки. З того моменту все і розпочалося. Мені кричали: "Чому ти ідеш у чоловічий туалет", мене ловили у коридорах, кидали рюкзак, плювали у стакан із соком, викидали речі у вікно. А я пропадав у кабінеті музики - це було то місце, де я почувався у своїй тарілці. Я тікав із математики, фізики і йшов грати на фортепіано. Я хотів бути співаком і жив своєю мрією, і це давало мені сили, бо через булінг я плакав дуже багато, просто навзрид",- сказав співак.

Також він додав, що довгий час нічого не розповідав батькам, аж поки однокласники не вдарили його головою об стіну. В результаті чого MELOVIN потрапив до лікарні.

"Але якби не булінг - я би не сидів перед вами. У мене ніколи не було бажання кинути музику, мені хотілося всім надерти зад і я це робив. Хочеться, щоб люди, які стикаються із булінгом, знали, що незважаючи ні на що, варто досягати своєї мрії", - поділився артист.

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Крім того, MELOVIN пригадав, як зіштовхнувся із булінгом під час участі у Євробаченні 2018 року. Артист зазначив, що колеги, відомі артисти, якими він захоплювався, принижували його у соціальних мережах, називали "катарактою", через лінзу в оці:

"Булінгу в професійній сфері було багато. Для мене це змінило все, я вирішив, що не хочу закохуватися в артистів, знайомитися із ними, як людьми, краще буду захоплюватися їхньою творчістю".

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Автор: Діана Могилєвич