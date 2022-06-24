Багато учасників групи загинули при різних обставинах.

Вдова екс-соліста російської групи "Ласкавий май" Олена Пріко розповіла, що над учасниками бенду нависло прокляття - кожен з них помирає.

В інтерв'ю для КП вона поділилася своїми думками, звідки могло взятися це прокляття. Вона думає, що виною тому заздрість недоброзичливців, а їх у групи було занадто багато, особливо, коли вона була на піку популярності.

"Прокляття "Ласкавого мая" - не хочеться в це вірити. Але заздрісників багато, вся негативна інформація все одно відбивається на людях. Прокляття це чи ні. Але на тлі заздрості зіркам можуть побажати все що завгодно. Негатив, напевно, позначався на них. Все це накопичується", - сказала Олена.

Зазначимо, 23 червня стало відомо про смерть Юрія Шатунова. Після того як він покинув групу, вона і зовсім розпалася. Раніше в ДТП загинув ще один соліст Юрій Барабаш. Така ж доля наздогнала і вокаліста "Ласкавого мая" Юрія Гурова.

Чоловік Олени - Олександр Пріко - помер від онкології. Так група позбулася клавішника. Крім того, перервалося життя і вокалістки Влади Московської, клавішника Михайла Сухомлинова, бас-гітариста Ігоря Ігошина, клавішника Арвіда Юргайтіса, бас-гітариста В'ячеслава Пономарьова, клавішників Олексія Бурди та Ігоря Анісімова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Юрій Шатунов ненавидів українців.

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