Блогер пояснив свою позицію, та зазначив, що йому точно не доведеться червоніти після перемоги.

Відомий блогер Богдан Буше (справжнє прізвище Шелудяк), який замінив Сергія Притулу на шоу "Хто зверху", чесно відповів, чи піде він на війну. Окрім цього артист пояснив, як він реагував би на питання про те, чому він досі не на фронті.

"Що я можу на це відповісти, от реально? На це відповісти я можу тобі. Сказати, що мені не буде соромно після нашої перемоги за те, що я робив, за те, чого я не робив. Мені не доведеться червоніти", - пояснив ведучий в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова".

Якщо ж прийде повістка, зазначив Шелудяк, то він планує вчиняти правильно. При цьому ведучий зізнався, що вважає себе пацифістом, але стосовно росіян, які прийшли вбивати українців, бути "за мир та проти війни" неможливо.

"Ну, мабуть, що доведеться. Хоча я максимальний у цьому плані, як це сказати... Пацифіст... Стосовно людей, які прийшли тебе вбивати, ти не можеш бути пацифістом, і ти не можеш кричати: "не вбивайте, я пацифіст". Тому, мабуть, так. Тобто якщо так трапиться, то я буду діяти так, як треба діяти", - додав Шелудяк.

Хто такий Богдан Шелудяк

Блогер прославився завдяки ролі у молодіжному серіалі "Київ вдень та вночі". Після цього Шелудяк почав активно розвивати діяльність у соцмережах та знімати жартівливі відео.

Влітку цього року стало відомо, що Шелудяк став новим ведучим "Хто зверху". Він очолює чоловічу команду, а його співведучою залишилася Леся Нікітюк.

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