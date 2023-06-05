З початком повномасштабної війни Притула зайнявся волонтерською діяльністю і заявив, що свій шлях у шоу-бізнесі вже пройшов.

Раніше телеведучий Сергій Притула був обличчям проекту "Хто зверху" та інших розважальних шоу Нового каналу. З початком повномасштабної війни він зайнявся волонтерською діяльністю і заявив, що залишає шоу-бізнес.

Творці шоу "Хто зверху" заявили, що знайдуть іншого ведучого, який буде продовжувати працювати над рейтинговим проектом в парі з Лесею Нікітюк. Довгий час шанувальники дискутували про те, хто ж замінить Притулу. Серед варіантів були Андрій Бєдняков, Олександр Педан, Роман Міщеряков, Євген Синельников та інші. Зараз остаточно стало відомо ім'я наступника Сергія Притули.

Так, чоловічу команду в проекті "Хто зверху" очолить блогер, модель і актор Богдан Шелудяк. Раніше він прославився завдяки серіаліті "Київ вдень і вночі".

Керівник проекту "Хто зверху" Анна Вовк заявила, що пошук заміни Притулі був дуже важким - вони хотіли знайти людину, яку не будуть порівнювати з Сергієм.

"Одна з головних умов: новий капітан повинен бути кардинально іншим. Хотілося максимально уникнути порівняння з попередником. Мається на увазі і зовні, і за характером... Хотілося, щоб між ним і Лесею Нікітюк відчувався азарт протистояння. Також ми звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звичайно, зовнішність!" - сказала Анна Вовк.

Раніше УНІАН писав, що Сергій Притула назавжди йде з "Хто зверху" та інших шоу.

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