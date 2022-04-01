Україна возз'єднує закохані серця.

Український телеведучий, творець тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников зважився вдруге одружитися. Війна в Україні не те, щоб його не зупинила, а навіть мотивувала.

За його словами, він зрозумів, що може не встигнути освідчитися коханій. І, звичайно, він вирішив не зволікати, адже закохані серця здатні подолати абсолютно все.

Синельников розповів, що освідчувався своїй дівчині під обстрілами в Гостомелі.

"Я вже був готовий до цього, просто шукав якийсь момент, якусь романтику. А одного разу під обстрілами зрозумів, що я можу просто не встигнути це зробити і вирішив зробити пропозицію. У мене навіть обручки не було, але, як виявилося, вона була і не потрібна ця обручка. Вийшло навіть романтичніше. Бо придумувати, кидати обручку в келих або щось таке - це вже всі робили, а ось так, під обстрілами, коли "Гради" літають – такого ще ніхто не робив", - зізнався Євген "Зірковому шляху".

Відзначимо, Євген виховує сина від першого шлюбу, а у його коханої також є двоє дітей.

Нагадаємо, раніше Синельникова з маленьким сином взяли в заручники окупанти. Пізніше їм вдалося вибратися з окупованої Бучі, але його сусіди загинули.

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