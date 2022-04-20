Причиною заборони стала його антивоєнна позиція.

38-річному українському тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Птушкіна внесли до "чорного списку" через антивоєнну позицію і критику путінського режиму. Заборона діє з 16 квітня 2022 року.

"Блогеру Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії до 2072 року. Це пов'язано з його жорсткою антивоєнною позицією і критичними висловлюваннями з приводу бойових дій Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше була інформація про те, що в цей список також потрапили Макс Барських, Андрій Данилко, Світлана Лобода, Андрій Бєдняков, Дмитро Монатік та інші. Але поки інформація щодо цих артистів не підтверджена.

Зазначимо, до 2022 року у відеороликах та інтерв'ю Антон Птушкін зазвичай уникав озвучувати політичні теми. Однак після початку російського вторгнення в Україну він випустив ролик, в якому засудив війну і закликав підтримуючих російську політику глядачів відписатися від нього.

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