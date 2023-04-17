Ведуча розповіла, що випадково обпекла сина кавою.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про прикрий випадок. Як виявилося, на Великдень їй довелося везти сина до лікарні. Хлопчик опинився у травмпункті через опік.

На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розповіла, що випадково обпекла сина кавою. Це сталося у потязі. Ведуча зізналася, що їй дуже сумно та прикро через усе це.

Згодом Єфросиніна поділилася роздумами. Ведуча визнала, що на тлі повномасштабної війни РФ проти України усе сильно змінилося.

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"В такий Світлий день Великодня я думаю про те, як останні більш ніж 400 днів стерли циклічність доброго та поганого в житті… В один день ти можеш вмерти всередині від новин про загибель невинних дітей та водночас наповнитися щастям, коли в дверях повертається ключ, і на порозі стоїть сюрпризом твій чоловік.. Ти зустрічаєш Великдень у травмпункті із сином, в якого сильний опік, а в той момент подруги привозять тобі паски, підписники знаходять фахівців на опіках, а мама готує твої улюблені курячі котлетки з пюрешкою з дитинства, щоб ти посміхнулася", - написала Єфросиніна.

Також ведуча показала сина. Йому перебинтували ногу, опік, судячи з усього, виявився великим. Втім, хлопчик не сумує, він радіє, що Єфросиніна поряд із ним та приділяє йому багато уваги.

"Також він швидко опанував вміння намотувати маму на лікоть з приводу усію "запрєщонкі". І страшенно радіє, що мама із ним тепер 24/7", - написала Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно син Єфросиніної повернувся до Києва. Хлопчик рік не був вдома, ведуча вирішила, що дозволить привезти його в Україну.

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