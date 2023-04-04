Ведуча показала зустріч із сином.

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що вона наважилася на те, щоб її 8-річний син Олександр повернувся до Києва. Після 24 лютого 2022 року вона вивезла дітей за кордон, проте нині хлопчик повернувся додому.

На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розповіла, що син постійно просився до Києва. Він не був вдома вже рік.

"Рік мій син не був вдома... Дня не проходило, щоб він не просився в Київ. Дуже сильне відчуття - бачити, як він все сприймає зараз", - поділилася ведуча.

Відео дня

Також Єфросиніна показала щемливі кадри. На відео, яке вона виклала у Stories, хлопчик обіймає маму. Ведуча нині перебуває у Києві, тому її син їхав без неї. Ймовірно, його супроводжувала бабуся, з якою той залишався у Польщі, поки Єфросиніна літала в Україну.

Згодом ведуча зізналася, що нині їй буде ще важче під час повітряних тривог. Раніше Єфросиніна панікувала та переймалася, проте нині їй потрібно думати ще й про безпеку сина.

"Тепер якось треба подвоювати свої сили... Раніше з мене просто виходила "жінка-паніка", а тепер додалася ще "жінка-істеричка", - зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна згадала негативний досвід, пов'язаний з Оксаною Марченко.

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