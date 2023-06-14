Росіяни стверджують, що Брежнєва нібито готова співати на корпоративах.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Віра Брежнєва нібито виступає перед олігархами і може приїжджати на територію країни-агресорки з корпоративами. Співачка, як стверджується, готова на це за щедрий гонорар.

"Вокалістка готова за деяку суму заспівати перед ким завгодно. Наприклад, перед олігархами. Правда, коштує це недешево. Цента патріотизму - 40 тисяч євро (приблизно 1 млн. 600 тисяч гривень - УНІАН). Кажуть, виступ на недавній приватній вечірці пройшов успішно", - повідомляє пропагандистське видання "Царьград" у Telegram.

Співачку також намагаються звинуватити в тому, що вона не позбавилася від бізнесу в РФ. Брежнєва нібито продовжує заробляти з продажу косметики та одягу.

"Стало відомо, що у Брежнєвої як мінімум два бізнеси в нашій країні. Перший пов'язаний з косметикою (Vera by Vera Brezhneva), другий – люксовий одяг бренду Myseasons", - стверджує видання.

Однак чи є це правдою - невідомо. Сама Віра Брежнєва не коментує інформацію росЗМІ. А пропагандисти свої звинувачення не підтвердили фактами.

Що Віра Брежнєва говорить про війну в Україні

До початку повномасштабної війни РФ проти України Брежнєва, яка народилася в Дніпропетровській області, жила і виступала на території країни агресорки. Мало того, в одному з інтерв'ю вона колись заявляла, що не є українською співачкою.

Однак після 24 лютого 2022 року Брежнєва виїхала з РФ. Вона почала публікувати пости із закликами зупинити війну, проте не говорила, хто саме її розпочав. Незабаром стало відомо, що співачка допомагала українським біженцям у Польщі, також вона випустила кілька пісень українською. Нещодавно Лайма Вайкуле розповіла, що зараз Брежнєва живе в Ризі.

Вас також можуть зацікавити новини: