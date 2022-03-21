Українка довгий час жила і будувала кар'єру в Росії.

40-річна українська співачка Віра Брежнєва після початку війни Росії проти України покинула країну і засудила дії російської влади.

Брежнєва, яка довгий час жила і працювала в РФ, знаходиться в Польщі і допомагає українським біженцям.

"Вночі снилися танки, вибухи і зруйновані будинки, і хотілося вірити, що це сон, Але я прокинулася, а реальність в Україні ще страшніша", – розповіла співачка.

У своєму Instagram вона повідомила, що приїхала в Польщу зі своєю дочкою. Однак не вказала, з якою саме.

Нагадаємо, їх у Брежнєвої дві-20-річна Соня і 12-річна Сара Кіперман. Сара-дочка першого офіційного чоловіка Віри Брежнєвої Михайла Кіпермана. Батьком Соні є Віталій Войченко, з яким Віра прожила кілька років у цивільному шлюбі. Наразі співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе.

Відомо, що артистка в Центрі допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців по всій Європі.

"Завтра вранці я знову в пункті, який ближче до нас. Дочка на цей раз беру з собою. Тому приєднуйтесь до нас у ваших містах. А Люблін чекає особливо", - повідомила Брежнєва.

"Ця робота не оплачується, але вона крім втоми приносить дуже велику користь", - зазначає Брежнєва.

Брежнєва зазначила, що "ми зараз всі разом проходимо випробування на людяність".

"Волонтерство в різних проявах - це найчастіше невдячна праця. Не чекайте подяки, якщо є порив – робіть, якщо немає – іншої мотивації не існує. Тому якщо робити, то просто щиро. Я так роблю просто тому, що не можу інакше", – додала зірка.

Зазначимо, Брежнєва з перших днів війни підтримує Україну. Раніше вона розповіла, що в Києві під обстрілами перебували члени її сім'ї. Зокрема, чоловік і мама. Співачка закликала росіян зупинити війну. Хоча, за її словами, раніше не ділила українців і росіян на різні народи.

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