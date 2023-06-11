Співачка все рідше з'являється в соцмережах і мало про себе розповідає.

Відома співачка Лайма Вайкуле розповіла, де зараз живе українка Віра Брежнєва. У прямому ефірі шоу "І грянув Грем" вона поділилася інформацією про артистку, яка виїхала з РФ.

Так, Брежнєва мешкає у Ризі. Вона планує виступити на благодійному концерті, який організувала Вайкуле.

"Віра в Ризі, живе зовсім недалеко від мене. Тому Віра буде на фестивалі "Рандеву" співати. Я дуже рада, що вона тут, з багатьма зі своєї родини", - заявила Вайкуле.

Також вона прокоментувала недавній концерт Брежнєвої, який активно обговорювали росіяни. Під час виступу співачка прямо зі сцени сказала, що всі зароблені гроші відправить на допомогу Україні. Через це її почали критикувати в РФ.

Вайкуле зазначила, що Брежнєва дійсно підтримує Україну і це цілком логічно. За словами співачки, усі люди з її оточення намагаються допомагати нашій країні. Єдиною людиною, яка не підтримала Україну, був музикант Вайкуле. Однак його вона звільнила ще у 2014 році.

Що Брежнєва говорить про війну

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Брежнєва почала публікувати в Instagram пости із закликами зупинити війну. Однак вона не називала Путіна агресором. Після цього Брежнєва виїхала з РФ і допомагала біженцям у Польщі. На тлі цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Брежнєвої та її чоловіка Костянтина Меладзе різні політичні погляди. Через це вони нібито опинилися на межі розлучення.

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