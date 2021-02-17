Вероніка Бєлік займається спортом і тому часто демонструє свою підтягнуту фігуру.

Відома модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram пікантний знімок з відпочинку на Мальдівах.

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Дівчина поділилася з підписниками фото, на якому вона позує в чорному роздільному купальнику. При цьому Вероніка стоїть спиною до камери, показуючи свої соковиті сідниці. Також у неї за вухом красувалася жовтенька квіточка. Буквально за годину фото набрало понад 30 тисяч лайків.

"Шикарна дівчина", "Дуже гаряче фото", "У тебе гарна фігура", - пишуть шанувальники.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич