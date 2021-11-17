Монро зачепили слова співачки, яка назвала її скандальною.

Українська травесті-діва Монро публічно присоромила співачку Настю Каменських. Її зачепили слова артистки, сказані на шоу "Маска".

На своїй сторінці в Facebook Монро звернулася до Каменських з претензією.

Так, в ефірі шоу співачка заявила, що травесті-діва є скандальною особистістю. Монро не сподобалися такі слова і вона вирішила не відмовчуватися.

"Хтось пояснить мені, в чому моя скандальність? У тому, що не побоялася бути собою і заявити про це?! Доки публічні ЛГБТ-люди сприйматимуться колегами через призму скандальності та епатажу?! А, Настя?!",- гнівно написала Монро.

Травесті-діва також "вколола" Каменських у відповідь. Вона написала, що сама співачка є більш скандальною персоною. У якості аргументу Монро привела особисте життя артистки, яка, як відомо, закрутила роман з Потапом ще тоді, коли він був у шлюбі з Іриною Горовою.

"Як на мене, ви більш скандальна, з урахуванням вашого особистого життя", - додала Монро.

Користувачі підтримали травесті-діву і погодилися з тим, що її навряд чи можна назвати скандальною персоною. Сама Каменських поки що не коментувала ситуацію, яка виникла через її слова про Монро.

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Автор: Поліна Кузенко