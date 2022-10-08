Наші знаменитості не пройшли повз таку подію.

Українці масово почали постити меми після новин про вибух на Кримському мосту. Знаменитості вирішили не залишатися осторонь і теж висловили свою думку.

Андрій Бєдняков

Уродженець Маріуполя намалював картинку моста у вогні і написав: "Упс, а чому іменинник свічки не задуває?"

Це відсилання до того, що днем раніше президент країни агресора Володимир Путін святкував свій день народження. Правда, в цей день майже весь світ бажав йому якнайшвидшої смерті.

Відео дня

Слава Дьомін

Ведучий "ЛюксФМ" опублікував кадри, зроблені очевидцями після вибуху на мосту. Також Слава написав:

"Сьогодні гарячий ранок для Кримського мосту. Типу загорілася цистерна. Типу випадково".

Анна Кошмал

Зірка серіалу "Свати" опублікувала фото зі знімального майданчика. На знімку зображений бус з написом "Телебачення". Вона повідомила, що сьогодні у неї перший знімальний день.

Також вона оприлюднила листування зі своїм чоловіком, який скинув їй фотографії палаючого Кримського моста і написав: "Це тобі подарунок на перший знімальний день".

Володимир Остапчук

Шоумен, який без гумору не залишає жодну подія, також висловився про те, що трапилося. Він виклав фото екс-президента України Януковича за кермом і написав:

"Фото водія вантажівки, який покурив на Кримському мосту".

Також він склав забавну пісеньку англійською. А відео з пожежею він прокоментував: "Свято вдалося".

Павло Алдошин

Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон", який зараз лежить у лікарні після ДТП, також відреагував на події. Він привітав усіх українців з цим святом і наочно показав, як росіяни каверкають інформацію від українських чиновників.

Вибух на Кримському мосту: вся іформація

Вранці 8 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кримський міст пошкоджений. Згідно з офіційною версією окупантів, на мосту вибухнула вантажівка. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч.

Також УНІАН писав, що на відео показали, як виглядає Кримський міст після вибуху.

Вас також можуть зацікавити новини: