Втім, екс-коханий українки зізнався, що це було його "перше справжнє кохання".

Російський репер Моргенштерн оголосив про розрив з відомою українською акторкою і блогеркою Лізою Василенко.

Про це він заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, пише PEOPLETALK. За його словами, вони з Лізою - вже не пара. Втім, Моргенштерн додав, що саме вона була його "найпершим і найбожевільнішим коханням".

Моргенштерн поділився, що їхні стосунки були ідеальними і починалися, як у фільмі - "з метеликами у животі".

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Хто така Ліза Василенко

Ліза Василенко - українська актора та блогерка, яка перед вторгненням РФ виїхала в РФ будувати медійну кар'єру. 31 березня на Youtube-каналі "Гармата" вийшло інтерв'ю з Лізою Василенко, в якому зірка "Школи" серед іншого розповіла про труднощі свого переїзду з України в Москву, куди поїхала, щоб будувати подальшу кар'єру, зокрема, в тікток-хаусі Xo Team.

"Але коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - сказала дівчина.

За словами Василенко, після переїзду вона стикалася з негативною реакцією на свою адресу, проте не вважає це раціональним. Також вона зазначила, що в Росії набагато більше можливостей для досягнення успіху і зокрема заробітку на ТікТоці.

Зараз же вона переосмислила свою позицію і вибачилася перед українцями за сказане раніше.

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