Актриса вибачилася перед українцями.

Зірка українського серіалу "Школа" Ліза Василенко ще минулого року говорила про те, що їй в Росії краще, ніж в Україні. Але після початку повномасштабної війни в Україні вона переосмислила свою позицію і зараз їй соромно за те, що вона говорила раніше.

"Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Всю суть тієї фрази я зрозуміла тільки тоді, коли почалася війна. Я вибачилася, соромно дуже і шкода. Мої пріоритети колосально змінилися. Я вже інша Ліза. Не та, яка була рік тому, з іншими думками, поняттями. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно", – розповіла актриса в програмі "Ходять чутки".

Вона додала, що кинула все, що у неї було в Росії і поїхала до Чехії. З собою у неї було тільки 8 тисяч доларів.

"Живу просто сьогодні. Продовжую шукати себе далі. Дозволяю собі мріяти. За будь-якої незрозумілої ситуації, я завжди повернуся. Для мене моя сім'я і мої люди – це все", - додала Василенко зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше Лізу Василенко внесли в базу "Миротворця". В мережі з'явилася її реакція.

З чого все почалося:

31 березня на Youtube-каналі "Гармата" вийшло інтерв'ю з Лізою Василенко, в якому зірка "Школи" серед іншого розповіла про труднощі свого переїзду з України в Москву, куди поїхала, щоб будувати подальшу кар'єру, зокрема, в тікток-хаусі Xo Team.

"Але коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - сказала дівчина.

За словами Василенко, після переїзду вона стикалася з негативною реакцією на свою адресу, проте не вважає це раціональним. Також вона зазначила, що в Росії набагато більше можливостей для досягнення успіху і зокрема заробітку на ТікТоці.

Зараз же вона переосмислила свою позицію і вибачилася перед українцями за сказане раніше.

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