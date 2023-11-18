Також зірка відповіла, чи вільне зараз її серце.

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2024 SKYLERR зізналася, про кого пише свої ліричні треки.

В інтерв'ю УНІАН Валерія розповіла, що у кожній з її пісень про кохання є частина власної історії. Втім, інколи вона пише про своїх друзів, або будь-кого з оточення.

"Я думаю, що кожна пісня - це частина мого життя, частина життя людей, які мене оточують. Тобто я можу написати пісню і про себе, і про близьку людину, якщо її історію я змогла прожити всередині себе. Тому у кожній пісні є відлуння мого стану в той чи інший час. Всі пісні про кохання, тому що я вважаю, що кохання - це почуття, яке дуже надихає, і неважливо, щасливе воно чи болісне, пов'язане з коханою людиною, мамою чи подружкою", - зазначила SKYLERR.

Окремо дівчина прокоментувала, про кого її трек "Чому вона?", у якому співачка розкрила історію болісного невзаємного кохання. Чимало шанувальників вважали, що цей сюжет із особистого життя самої співачки.

"Це пісня про усіх дівчат, які проживали щось подібне. Я звикла у своїх піснях бути для своїх слухачів подругою. І думаю, що пісня "Чому вона?" дає дівчатам розуміння, що вони не самі", - зазначила співачка.

Про особисте життя Валерії майже нічого не відомо. Дівчина досить стримано відповідає на запитання, чи вільне зараз її серце.

"Наразі моє серце вільне. Поки що це все, що я можу сказати", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше співачка SKYLERR затаїла образу на артистку Тіну Кароль. Ще взимку 2023 року дівчина записала кавер на пісню Тіни "Више облаков", проте співачка віддала право виконувати її хіт українською Олегу Шумею (SHUMEI).

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