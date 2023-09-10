Блогер Беспалов вважає, що це хайп заради хайпу.

Українська співачка SKYLERR, що отримала популярність після виходу пісні "Вечорниці", затаїла образу на артистку Тіну Кароль. Ще взимку 2023 року дівчина записала кавер на пісню Тіни "Више облаков", проте співачка віддала право виконувати її хіт українською Олегу Шумею (SHUMEI).

На своїй сторінці в TikTok SKYLERR написала, що виклала цю пісню ще сім місяців тому, але їй так і не дозволили виконувати цю пісню на концертах.

"Мільйони переглядів, але я не маю права виконувати цю пісню, його віддали Шумею. Мені дійсно прикро, але є як є", - написала дівчина.

Однак блогер Богдан Беспалов став на захист Тіни Кароль і сказав, що кожен артист сам вирішує, хто з колег може дати "друге життя" його хіту або, можливо, тільки він сам може прожити певну пісню і передати всі емоції.

Крім того, він сказав, що версія Шумея йому подобається набагато більше, ніж кавер SKYLERR.

"SKYLERR досить талановита дівчина і я не думаю, що кавер на пісню "Више облаков" міг якось підняти вище неба її кар'єру. Тому це хайп заради хайпу. А Тіну Кароль в цьому сенсі я розумію. Давати право на виконання каверів - це вибір виключно артиста", - сказав Беспалов.

Нагадаємо, кавер на "Ноченьку" Тіни Кароль вразив мережу в саме серце.

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