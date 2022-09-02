Близько місяця Оля Цибульська провела під крапельницями.

Українська співачка Оля Цибульська, яка на початку війни з сином Нестором поїхала на захід України, розповіла про пережиту недугу.

За час війни вона зазнала такого стресу, з яким вже не справлявся її організм. В результаті вона потрапила на лікарняне ліжко. Близько місяця вона в основному лежала під крапельницями, їй робили болісні уколи.

За її словами, лікарі так і не змогли поставити їй точний діагноз. Але тоді вона зрозуміла, що потрібно брати себе в руки, щоб не погіршувати ситуацію.

"Коли я це пережила, я зрозуміла, що не маю права так себе доводити. Я хочу, щоб майбутнє було не тільки у наших дітей, онуків і правнуків. Ця війна проходить ціною нашої молодості, нашого щастя, і я хочу пожити... У новій Україні, яка перемогла. Я хочу бути в адекваті, а не коли всі святкуватимуть перемогу, капати собі валер'янку. Тому я взяла себе в руки, і в нинішньому стані я можу бути більш корисною", - сказала Цибульська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя чоловіка-красеня.

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