Артист, який останнім часом не так часто з'являється на публіці, насправді допомагає армії.

Олег Винник та його благодійний фонд відзначили двома подяками за допомогу армії та підтримку ЗСУ. Знімок подяк було опубліковано в фан-акаунті артиста в Facebook.

"Так "не допомагав" армії, що отримав дві подяки від ЗСУ. Розумні все розуміють, дурням і доводити не будемо. Любимо і пишаємося. Молодчина", - сказано в повідомленні.

У документах сказано, що подяку Олегу Виннику виписали "за надання матеріально-технічної допомоги у вирішальний для країни час".

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Крім того, у місті Хмельницький фонду "Вовчиця" подякували "за вагомий внесок у волонтерську діяльність та надання благодійної допомоги".

Реакція соцмереж

"Дякую за інформацію. Олеже Анатолійовичу, низький уклін за допомогу ЗСУ!!!"

"Круто! Ми знали, що він не втік"

"Така благородна людина робить добрі справи без зайвого розголосу"

"Дякую за допомогу! Низький уклін"

Раніше УНІАН писав, що з початком повномасштабної війни Олег Винник кудись загадково зник. Лише влітку минулого року з'явилася інформація про те, що його благодійний фонд передав автомобілі українській армії. Після цього деякі колеги говорили про те, що виконавець пісні "Ніно" важко хворий, тому він не в силах вести колишню публічну діяльність.

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