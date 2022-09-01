Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" прокоментував питання, навколо якого давно сперечаються.

Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон", український актор Павло Алдошин в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН висловив свою думку про те, чи може культура існувати окремо від політики.

"Якщо уявляти собі політику як щось, де високі кабінети, де багато людей в піджаках з краватками, і що це щось далеке, то так, культура повинна бути поза політикою. А якщо розуміти, що політика - це і є соціальне життя, політика - це ти сам, то це інше. Це не я сказав, але якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою. Я думаю, що українці вже зрозуміли це. Ті, хто ще не зрозумів цього, вже починають розуміти те, що ти не можеш бути "поза політикою". Культура не може бути поза політикою. Для мене це зараз невід'ємні частини соціального устрою", - сказав актор.

Він додав, що якщо люди для себе визначають ігнорувати якусь складову суспільства, то її неодмінно заповнять інші.

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"Культура - це певний зріз нашого середовища, ефіру нашого існування. Політика - це теж певний зріз. Це просто ракурси, але вони дуже важливі. І якщо ти якийсь із цих зрізів для себе викидаєш, то його хтось заповнює в своїх інтересах. Тому коли культура "поза політикою" - це обман", - резюмував Алдошин.

Нагадаємо, Павло Алдошин прокоментував мовне питання, і заявив, що "не існує російськомовного українця".

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