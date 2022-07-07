Калосу Сантані стало зле прямо під час концерту в Мічигані.

74-річний мексиканський музикант Карлос Сантана знепритомнів під час концерту. Виявляється, що раніше він отримав тепловий удар, що і призвело до таких наслідків.

Тоді артисту надали першу допомогу і викликали "швидку допомогу". Його доставили в лікарню. Зараз він відчуває себе набагато краще і навіть вийшов на зв'язок з шанувальниками.

"Дякую за ваші дорогоцінні молитви. У нас з Сінді (дружина музиканта, - УНІАН) все добре, ми просто розслабляємося. Я забув поїсти і випити води, тому був зневоднений і відключився. Благословень і чудес вам всім", – написав артист на своїй сторінці в Facebook.

При цьому концерт довелося перенести на інший день. Але, благо, що з артистом зараз все в порядку.

Хто такий Карлос Сантана

Карлос Сантана - мексиканський музикант, гітарист, засновник і лідер групи Santana, лауреат численних премій "Греммі". Здобув популярність на рубежі 1960-х і 1970-х з такими класичними номерами, як "Black Magic Woman". У 1999 році музикант несподівано повернувся на вершину чартів з альбомом "Supernatural" ("Греммі" за найкращий альбом року), який містив суперхіти "Smooth" і "Maria Maria".

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