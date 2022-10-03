Костянтин Войтенко не зміг зберегти стосунки з дружиною.

Український актор Костянтин Войтенко, відомий за ролями в серіалах "Хазяйка", "Село на мільйон", "Коли ми вдома", розлучився з дружиною Валентиною через сім років шлюбу. У їхній родині давно були проблеми: вони розходилися і сходилися. Але цього разу, судячи з усього, пара прийняла остаточне рішення про розлучення.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Мариніна. Чому? Тому що ера життя Валентини Войтенко підійшла до кінця. Пора прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте і запам'ятовуйте Валентину Мариніну", – написала Валентина в Instagram.

Костянтин і Валентина Войтенки: конфлікт у сім'ї

Варто відзначити, що перша серйозна сварка між подружжям сталася ще в минулому році, коли Костянтин брав участь в шоу "Танці з зірками". Тоді подружжя роз'їхалося, але шанувальники до останнього вірили, що вони знову будуть разом.

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На проекті Войтенко навіть танець присвятив своїй дружині і публічно перед нею вибачився. Мабуть, це справило враження на Валентину, і вона повернулася до Костянтина. Але зараз вони знову вирішили поставити крапку в своїх стосунках, і на цей раз остаточно. При цьому вони продовжують бути батьками дочки Емілії, яка з'явилася на світ в 2016 році.

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