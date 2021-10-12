Подружжя називає різні причини їхнього розриву і сімейних сварок.

Дружина відомого українського актора та учасника "Танців з зірками" Костянтина Войтенка Валентина пояснила ситуацію навколо розірвання їхніх стосунків.

Дівчина запевняє, що причина конфлікту - зовсім не її неучасть у шоу, як заявляв в ефірі її чоловік. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"У нас немає конфлікту з Костею через мою неучасть у шоу "Танці з зірками". І мені не подобається, що ця історія тягнеться до якогось возз'єднання в прямому ефірі. Відчуття, ніби я повинна підігравати в тому, що придумали й вирішили за мене, і в чому я підігравати не обіцяла", - наголосила Валентина.

Читайте такожLida Lee залишила "Танці з зірками": шанувальники вимагають повернути співачкуВона зазначила, що якби конкурувала з Костею, то давно наполягла б на няні, бігала б на кастинги й ставила кар'єру на перше місце.

"Але! Я обирала сім'ю. Готова була перекроювати себе під партнера, намагалася догодити. Неусвідомлено. Всіма силами намагалася змайструвати сім'ю, якої в моєму дитинстві не було", - розповіла дружина Войтенко.

Також вона пояснила, що ж відбувається в їхніх сімейних стосунках сьогодні. Валентина поділилася, що вона займається терапією, і змогла подивитися на все з боку.

"Я перестала боятися, як смерті, розлучення або розставання. Адже у нас давно було складно у стосунках. Тільки так я усвідомила, що наші стосунки токсичні. У них погано всім. Що не я одна винна у всьому. І потрібні рішення", - запевняє дівчина.

Вона розповіла, що перебувала у відкритому конфлікті з чоловіком з квітня 2021 року, із серпня вони відвідували сімейного терапевта.

"І в результаті сімейної терапії ми прийшли до проміжного пункту - жити окремо і продовжувати терапію окремо. Вчитися спілкуватися і реагувати один на одного інакше. На цьому етапі ми зараз", - зазначила дружина Костянтина.

"Мені прикро, боляче і сумно. Тому що я відчуваю почуття до людини, яка системно завдає мені болю й погано усвідомлює це", - підсумувала вона.

Нагадаємо, в одному з прямих ефірів шоу "Танці з зірками" Костянтин Войтенко розповідав, що його дружина пробувалася на роль танцівниці на "Танцях з зірками", а він - учасника. В результаті його взяли, а її ні. Актор стверджує, що це і стало причиною сімейного конфлікту.

Автор: Ольга Робейко