Войтенко поділився, що він дуже боїться втратити родину.

У 9 ефірі шоу "Танці з зірками" актор Костянтин Войтенко станцював зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук пасадобль під пісню "Зелені очі" гурту "Океан Ельзи".

Читайте такожВойтенко станцював без партнерки на "Танцях з зірками" після розірвання стосунків з дружиною (фото, відео)За словами Войтенка, цю пісня асоціюється в нього з початком стосунків з його дружиною, з якою вони наразі розірвали стосунки.

"Ми з дружиною коли почали зустрічатися, я запросив її на концерт "Океану Ельзи". У цей день у мене була зйомка, коли я вже приїхав, я телефонував Валі, але не було зв'язку. Я зрозумів, що все, на концерті, там де 35-40 тисяч людей… Чомусь я відчув, що потрібно йти ось туди. Я побачив її красиві зелені очі. На все життя запам'ятав це, і, я думаю, Валя теж", – поділився він.

Нагадаємо, в одному з прямих ефірів шоу "Танці з зірками" Костянтин Войтенко розповідав, що його дружина пробувалася на роль танцівниці на "Танцях з зірками", а він - учасника. В результаті його взяли, а її ні. Актор стверджує, що це і стало причиною сімейного конфлікту. Та дівчина запевняє, що причина їхніх складних стосунків наразі - зовсім не її неучасть у шоу.

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Автор: Ольга Робейко