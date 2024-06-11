Український актор Костянтин Войтенко, який відомий за серіалами "Коли ми вдома", "Будиночок на щастя" та іншими кінороботами, одружився з дизайнеркою Наталією Камінською.
Цією новиною закохані поділилися у своєму Instagram.
"Чоловік і дружина", - лаконічно підписали весільні світлини молодята.
Цікаво, що для розпису пара обрала вбрання чорного кольору. Актор був одягнений в діловий костюм, а наречена одягнула довгу прозору сукню з мережева. Наталя також вирішила не вдягати фату на голову.
До слова, після одруження дівчина взяла прізвище чоловіка і підписала себе в мережі як Наталя Войтенко.
Реакція підписників
Прихильники актора почали вітати його у коментарях та бажати щасливого сімейного життя.
- "Вітаю! Красиві та щасливі!"
- "Нехай щастя буде тільки для двох. Вітаю з новим статусом"
- "Викликайте пожежників! Це кайф! Вітаю і будьте дуже щасливими"
- "Ви неймовірні разом! Щастя і кохання ваші родині".
Що відомо про особисте життя Костянтина Войтенка
Актор Костянтин Войтенко був раніше 7 років у шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У пари є спільна донька Емілія. Проте у 2022 році подружжя вирішило розлучитися, а екс-дружина звинуватила Войтенка в аб'юзі.
Згодом актор почав зустрічатися з Наталією. Цього року на День всіх закоханих він їй освідчився. Дівчина також виховує сина від попередніх стосунків.
Нагадаємо, раніше 26-річна донька Ірини Горової вийшла заміж.