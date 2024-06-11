Пара показала світлини з розпису.

Український актор Костянтин Войтенко, який відомий за серіалами "Коли ми вдома", "Будиночок на щастя" та іншими кінороботами, одружився з дизайнеркою Наталією Камінською.

Цією новиною закохані поділилися у своєму Instagram.

"Чоловік і дружина", - лаконічно підписали весільні світлини молодята.

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Цікаво, що для розпису пара обрала вбрання чорного кольору. Актор був одягнений в діловий костюм, а наречена одягнула довгу прозору сукню з мережева. Наталя також вирішила не вдягати фату на голову.

До слова, після одруження дівчина взяла прізвище чоловіка і підписала себе в мережі як Наталя Войтенко.

Реакція підписників

Прихильники актора почали вітати його у коментарях та бажати щасливого сімейного життя.

"Вітаю! Красиві та щасливі!"

"Нехай щастя буде тільки для двох. Вітаю з новим статусом"

"Викликайте пожежників! Це кайф! Вітаю і будьте дуже щасливими"

"Ви неймовірні разом! Щастя і кохання ваші родині".

Що відомо про особисте життя Костянтина Войтенка

Актор Костянтин Войтенко був раніше 7 років у шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У пари є спільна донька Емілія. Проте у 2022 році подружжя вирішило розлучитися, а екс-дружина звинуватила Войтенка в аб'юзі.

Згодом актор почав зустрічатися з Наталією. Цього року на День всіх закоханих він їй освідчився. Дівчина також виховує сина від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше 26-річна донька Ірини Горової вийшла заміж.

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