Знаменитість показав перші кадри у військовій формі.

Знаменитий український письменник, рок-музикант Сергій Жадан заявив, що він став на захист країни у лавах Збройних сил України. Він поділився першими фото у військовій формі та розповів, де служить.

У березні мережею ширилася інформація, що Жадан мобілізувався до Національної гвардії України, однак сам письменник офіційно оголосив про своє рішення лише зараз.

За словами Сергія, він приєднався до 13 бригади Нацгвардії "Хартія". У своєму Instagram знаменитість вже встиг поділитися з шанувальниками світлиною у військовій формі та зброєю поруч.

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"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", – повідомив рок-музикант.

Що відомо про Сергія Жадана

Сергій Жадан – відомий письменник і перекладач, а тепер і військовослужбовець. Він також є фронтменом популярних музичних гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

У його творчому доробку відомі романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат", поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка".

Також він є громадським активістом. До вступу у ЗСУ, Жадан надавав волонтерську допомогу військовим. Ба більше, він навіть заснував благодійний фонд, який допомагає культурним та освітнім організаціям.

У 2022 році письменника було висунуто на Нобелівську премію з літератури комітетом літературознавчих наук польської академії наук. Цього ж року він опинився у списку культурних діячів німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Також Сергій отримав Премію миру німецьких книгарів. Водночас польське видання Gazeta Wyborcza назвала Жадана "Людиною року". Крім того, серед його здобутків англомовний переклад роману "Інтернат", який отримав Літературну премію Європейського банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, раніше українська режисерка Олена Апчел поповнила лави ЗСУ. Вона вже проходить військові навчання.

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