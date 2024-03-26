Письменник активно займається волонтерською діяльністю.

Український письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан планує вступити до лав бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це йдеться у сюжеті "Вікна-новини", який транслювали в ефірі інформаційного телемарафону. Зазначається, що письменник розповів журналістам про свої наміри у Серебрянських лісах, де передавав допомогу військовим. Разом з ним до війська доєднається один з музикантів.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів - є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни Уккраїни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відбитком українського суспільства", - сказав він.

Українські зірки на війні проти Росії:

Як відомо, на початку повномасштабної війни велика кількість українських співаків, акторів та медійних людей взяли до рук зброю, щоб захистити країну від російських загарбників.

Нещодавно український музикант та саундпродюсер Сергій Сілаков, відомий як thekomakoma, оголосив, що доєднався до Збройних сил України.

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